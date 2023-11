O caso de Ana Hickmann, que sofreu de agressões verbais e físicas por parte do marido, o empresário Alexandre Correa, tem chocado o Brasil.

A apresentadora deu uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record, e falou sobre o que tem vivido ao longo destes 25 anos em que esteve casada com o empresário, tendo contado que foi um dos seus cães quem a defendeu e fez com que conseguisse trancar-se na cozinha e chamar a polícia.

No seu relato, Ana contou que ao tentar trancar-se na cozinha, onde se encontravam dois dos seus companheiros de quatro patas, o marido tentava forçar a abertura da porta pelo lado de fora e foi um dos seus cães, Joaquim, que o atacou, permitindo que a apresentadora conseguisse fechar a porta.

Rapidamente a história tornou-se 'viral' no Brasil, com muitos internautas a aplaudirem a bravura do patudo, e esta terça-feira Ana usou a sua conta no Instagram para fazer uma declaração aos seus 15 cães.

"Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria para casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", escreveu a empresária.

