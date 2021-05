A emissão do último domingo do programa 'AAll Together Now' ficou marcada pela polémica entre alguns dos 100 jurados, sendo a cantora Suzy o foco das atenções.

Suzy resolveu não dar o seu voto à concorrente Alice Costa, que levantou 92 jurados, e explicou a sua opinião quando foi convidada a fazê-lo pela apresentadora Cristina Ferreira.

A cantora realçou a bonita voz da concorrente, mas explicou que a canção interpretada pela jovem, 'O Amor a Portugal', tinha um grande significado para si e que com esta interpretação não chegou ao seu coração.

"Não me leves a mal, mas acho que tens um timbre lindo, um grande poder vocal, no entanto, não chegou a mim. Costumo também interpretar este tema, é muito especial, e estava aqui a ouvir com muita atenção...", disse Suzy, que acabou por ser interrompida por um leque de jurados que gritavam: "Canta, canta, canta".

Suzy acabou por aceitar o desafio e cantou, de facto, o tema, recebendo aplausos de uns e críticas de outros.

A polémica continuou nas redes sociais, levando alguns dos jurados a sair em defesa de Suzy.

"A Susy não tem que provar nada a ninguém… mas como excelente profissional que sempre foi, fez uma atuação magnífica (mesmo sem contar)", começou por apontar Filipa Azevedo, dando conta de que também ela não carregou no botão para validar a atuação da concorrente.

"Há que respeitar a opinião de cada um… Assim como a Suzy, não me levantei. Pediram-me para cantar? Pois", realçou.

Zé Manel foi outro dos músicos, a fazer parte do leque de jurados do concurso da TVI, que saiu em defesa da colega: "Colocar um jurado na posição de se digladiar com um concorrente em televisão é de uma falta de respeito… quer-me parecer, pela lógica, que se alguém está nesse lugar será porque não tem nada a provar a ninguém. Ele há malta que realmente não é grande colega".

Hugo Baptista considerou "deselegante e condenável a forma como a imagem de Suzy está a ser explorada pelo programa, em prol, provavelmente, de audiências".

"Condenam uma avaliação pessoal, motivo pelo qual ela foi contratada para lá estar, assim como todos os outros, mas depois há uma campanha de descredibilização da imagem, que todos devíamos condenar. A Suzy não está no programa para ser avaliada, nem para provar nada a ninguém. Esta campanha é demonstrativa da pouca capacidade de respeitar o outro, especialmente no meio artístico e televisivo", defende ainda o cantor.

"Fala-se muito em amor e empatia e em ser e dar o nosso melhor, mas toda a gente adora enterrar o outro e ver a pessoa a sofrer. Não se pode usar a imagem assim de uma pessoa de forma gratuita e despropositada. Toda a gente tem direito à sua opinião. Respeitem-se e respeitem os outros", completa.

Todas estas publicações de revolta e indignação foram partilhadas no Instagram oficial da cantora Suzy, que até agora escolheu não reagir à polémica de forma pessoal.

Já a concorrente Alice Alves desvalorizou a polémica em entrevista aos jornalistas.

