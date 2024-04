Lígia Fernanda Gonçalves, que tinha como nome artístico Nanda Ferraz, morreu na noite do passado domingo, dia 14 de abril, aos 34 anos. A cantora sertaneja não resistiu a um grave acidente sofrido em São Paulo, no Brasil.

O jornal Metrópoles, que cita a Polícia Civil, conta que Nanda Ferraz se encontrava sozinha quando perdeu o controlo do veículo, tendo perdido a vida ainda no local do acidente.

A artista tinha dois filhos e o funeral acontece hoje.

