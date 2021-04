Kehlani conversava em direto no Instagram com o fotógrafo Jamie-Lee B, no domingo de Páscoa, quando assumiu pela primeira vez publicamente que é lésbica. É desta forma que a cantora, de 25 anos, se quer definir agora, isto depois de anteriormente ter referido que era pansexual.

"Queres saber o que há de novo sobre mim? Eu finalmente sei que sou lésbica", disse.

Anteriormente, em declarações à revista Advocate, Kehlani referiu: "Tenho um enorme privilégio, porque me apresento como cisgénero".

Na época, a cantora assumiu-se como uma mulher de sorte por ter uma personalidade forte o suficiente para se assumir publicamente.

"Muitos artistas não o conseguem esconder, e é mais difícil para eles. Para os artistas trans, para os negros homossexuais, para as mulheres negras masculinas", realçou.

"Eu não ando pela rua e as pessoas pensam que sou cisgénero ou que gosto de mulheres. Isso é um privilégio. E acho que há artistas que estiveram na vanguarda e não conseguiram singrar pela forma como se apresentavam", reforçou, por fim.

Leia Também: Pedro Alves lembra o dia em que no IPO soube que o filho tinha leucemia