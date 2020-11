Fantasia Barrino e o marido, Kendall Taylor, preparam-se para receber o primeiro filho em comum, como a cantora anunciou esta quarta-feira.

A ex-concorrente do 'American Idol', de 36 anos, recorreu à sua página de Instagram para destacar esta fase única, falando também da luta que enfrentou para conseguir engravidar.

"Continue a falar com Deus, que foi a mesma coisa que eu fiz. Continuei a falar com Deus", disse Barrino. "Continua a tentar e vais conseguir", acrescentou.

Recorde-se que a artista casou-se com Taylor em 2015. A artista - que venceu a 3.ª temporada do 'American Idol' em 2004 - já é mãe de Zion Quari, de 19 anos, e Dallas Xavier, de oito, fruto do relações anteriores. Por sua vez, Taylor também tem já é pai de Treyshaun.

