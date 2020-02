Lindsey Lagestee, uma cantora country de apenas 25 anos, morreu na sequência de um acidente de carro, adianta o Entertainment Tonight. Lagestee era a líder da banda Dixie Crush.

O seu falecimento foi precisamente confirmado pela página de Facebook do grupo, esta quarta-feira, dia 19, depois de terem adiantado que esta tinha sofrido um acidente muito sério, tendo ficado internada nos cuidados intensivos.

"Alguns de vocês já deverão ter ouvido as notícias terríveis, mas é com os corações apertados, que, tristemente, partilhamos que a Lindsey Renee morreu esta segunda-feira devido às complicações do acidente", lê-se no comunicado.

Segundo os relatos, a artista estava a fazer um caminho até a um espetáculo quando uma outra viatura embateu contra a sua.

