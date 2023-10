A cantora Anabela recorreu às redes sociais esta terça-feira, dia 3 de outubro, para dar conta da morte do pai.

Numa emotiva publicação, Anabela deixou grandes elogios ao progenitor, que referiu ter sido "extraordinário" e "maravilhoso".

"O meu querido pai partiu hoje.Um pai extraordinário, um homem bom que me deu sempre muito amor. O meu pai é maravilhoso e eu tenho a sorte de ser filha dele… não tenho palavras para descrever a dor… nem sou de expor as minhas tristezas nas redes sociais… mas hoje é um dia muito triste. Partiu o meu querido pai que amo tanto, que me deu tanto amor e de quem vou ter muitas saudades.

Amo-te meu pai", escreveu Anabela na legenda da publicação.

Ora veja:

