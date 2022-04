O cantor Vira Milho, cujo verdadeiro nome é Simão Moniz, esteve esta quinta-feira no programa 'Casa Feliz' para em conversa com Diana Chaves e João Baião revelar o motivo pelo qual esteve afastado do palco nos últimos dois anos.

Simão, atualmente com 47 anos, foi diagnosticado com doença de Crohn.

O músico admite que foi muito complicado lidar com os primeiros sintomas e que só sete anos depois teve um diagnóstico certeiro que veio explicar o porquê de perder a voz se comesse antes dos espetáculos, as crises intestinais e o cansaço extremo que foi sentindo.

A doença de Crohn "é um tipo de doença inflamatória intestinal crónica que causa inflamação do trato digestivo. Pode causar dor, ser debilitante e, por vezes, implicar risco de vida", nota o site da clínica CUF.

"Os primeiros seis meses foram muito complicados", admite, confessando que chegou a ter medo de ir para o palco.

"Cheguei a abandonar o palco por causa de uma crise intestinal", revela, admitindo que não soube lidar com a doença.

Simão ignorou as recomendações médicas nos primeiros tempos, o que levou a que o seu estado de saúde piorasse. Mais tarde, decidiu por recomendação da filha internar-se numa clínica para um tratamento.

Agora, dois anos depois de um período em que esteve isolado do mundo do espetáculo, o artista diz ter a doença controlada e estar finalmente preparado para voltar à música e ao seu público.

Leia Também: Taróloga previu em 2019 que um dos filhos gémeos de Ronaldo morreria