No final do ano de 2018, Inês Pereira Pina, conhecida como a taróloga dos bebés, foi convidada por uma publicação nacional a fazer uma previsão sobre como seria o ano de 2019 para Cristiano Ronaldo e a sua família.

Na época, Inês previu a oficialização da relação com Georgina, que não chegou a acontecer, e uma gravidez de gémeos em que só um dos bebés sobreviveria.

"Há aqui mais uma gravidez, gravidez esta que me parece gemelar, mas só um dos bebés é que avança. Portanto, sim, acho que vai haver mais um bebé no clã Aveiro", disse na época a taróloga, numa previsão para a revista Nova Gente.

Agora, dias depois de ter sido anunciada a morte de um dos filhos gémeos de Ronaldo e Georgina - naquela que foi a primeira gravidez depois da leitura de Inês -, a especialista reage nas redes sociais ao facto de a sua previsão ter batido certo... ainda que com uns anos de atraso.

"É muito difícil prever o tempo exato dos acontecimentos numa leitura de Tarot, mas o que está destinado a acontecer mais tarde ou mais cedo concretiza-se", começa por realçar.

"Nesta notícia previ também de forma errada que existiria um casamento em 2019, apesar da relação do Cristiano e da Georgina ter-se tornado mais sólida não houve uma união formal. Infelizmente e com muito pesar, concretizou-se ontem aquilo que ninguém queria... Já nem me lembrava de ter feito esta previsão, foi uma seguidora minha que me recordou e não pude deixar de me arrepiar", confessa.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram no dia 18 de abril a morte de um dos filhos gémeos. "É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", escreveu o casal.

A bebé, cujo nome ainda não é conhecido, vem juntar-se a Cristianinho, de 11 anos, aos gémeos Eva e Mateo, de quatro, e a Alana Martina, também de quatro anos.

