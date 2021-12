Vicente Fernández morreu este domingo, 12 de dezembro, quatro meses depois de ter sofrido uma queda que o deixou nos cuidados intensivos. Tinha 81 anos.

"Foi uma honra e um grande orgulho ter partilhado com todos a sua grande carreira musical. Deu tudo ao seu público", pode ler-se na publicação que foi deixada no Instagram e onde anunciam a morte do artista.

Foi em agosto que a família do músico revelou que o mesmo estava bem de saúde depois de ter sofrer uma queda, como recorda a revista People.

