O cantor Sufjan Stevens foi diagnostico com uma rara doença autoimune, síndrome de Guillain-Barré, e está agora em recuperação.

O músico atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde através de uma publicação no seu site, explicando o motivo pelo qual não pôde participar na promoção do seu último álbum, 'Javelin'.

"No mês passado acordei uma manhã e não conseguia andar", começou por escrever. "As minhas mãos, braços e pernas estavam dormentes e com sensação de formigueiro e eu não tinha força, nem sensibilidade, nem mobilidade. O meu irmão levou-me às urgências e depois de uma série de exames - ressonância magnética, EMG, tomografia computadorizada, raios-X, coluna vertebral, ecocardiogramas, etc. - os neurologistas diagnosticaram-me com uma doença autoimune chamada Síndrome de Guillian-Barre", revelou o artista.

Stevens disse que esteve duas semanas acamado depois de passar por vários tratamentos, incluindo transfusões de imuno-hemoglobina, que estabilizaram o seu estado

O cantor foi transferido para uma reabilitação aguda a 8 de setembro, onde está a fazer fisioterapia intensiva e terapia ocupacional para recuperar as forças e aprender a andar novamente.

"A maioria das pessoas que têm SGB aprendem a andar sozinhas novamente dentro de um ano, por isso estou esperançoso", escreveu, agradecendo aos fãs e cuidadores. "Estou empenhado em melhorar, estou de bom humor e rodeado por uma grande equipa. Quero estar bem!", acrescentou.

De salientar que o cantor se tornou conhecido pelo grande público após ter sido nomeado para um Óscar pela banda sonora do filme 'Call Me By Your Name', de 2017, sendo já conceituado no mundo da música Indie pelos álbuns'Illinois' (2005) e 'Carrie & Lowell' (2015).