Scotty McCreery, de 28 anos, e a esposa, Gabi Dugal, de 26, aguardam a chegada do primeiro filho em comum

Em declarações à revista People, o músico anunciou a gestação e revelou o sexo do bebé: um menino.

"Temos um homenzinho a caminho! Sempre soubemos que queríamos filhos, mas sempre soubemos que queríamos nos primeiros anos viajar e ter tempo na estrada, ver coisas e experimentar a vida", afirmou, explicando que acredita ser agora o momento certo para "sossegar" e aumentar a família.

Scotty McCreery dá voz a temas como 'Damn Strait', 'Five More Minutes' ou 'You Time'. O artista tornou-se conhecido quando em 2011 venceu a décima temporada do programa 'American Idol'.

