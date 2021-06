Luizmar de Oliveira Damasceno, cantor que fez dupla com Cristiano Araújo, foi encontrado sem vida, esta terça-feira, 15 de junho, pela polícia de Goiânia. O artista, de 45 anos, estava desaparecido há quatro dias.

De acordo com o G1, o corpo de Luizmar foi encontrado numa área de mata, no Morro do Mendanha, na capital, e foi encaminhado para o IML (Instituo Médico Legal). Ainda não são conhecidas as causas da morte.

De recordar que o cantor fez dupla com Cristiano Araújo - que morreu há seis anos num acidente de carro - em 2008. Na altura gravaram um CD.

