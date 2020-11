O cantor Jeremih encontra-se internado nos cuidados intensivos, em "estado crítico", dias depois de ter sido hospitalizado com o novo coronavírus, confirmou o agente do artista.

Jeremih, de 33 anos, esteve, inclusive, ligado a um ventilador uma vez que a sua respiração está demasiado frágil.

"O J já deixou o ventilador. Continua nos cuidados intensivos em estado crítico. Por favor, continuem com as vossas orações", lê-se num comunicado.

Jeremih, cujo nome verdadeiro é Jeremy Phillip Felton, é conhecido sobretudo pelas músicas 'Birthday Sex', 'Down on Me' e 'Don't Tell 'Em'.

