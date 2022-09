Kim Tae-Hyung, mais conhecido pelo nome artístico V, surpreendeu ao posar com uma garrafa de vinho português, num conjunto de fotografias que publicou depois de uma visita a Nova Iorque.

Trata-se de um vinho da empresa Pereira d'Oliveira, produtora de vinho da ilha da Madeira, e que não é para todas as carteiras... Custa cerca de mil euros.

Assim que publicou a fotografia, as reações não tardaram a chegar. "Ainda é de manhã e Portugal já vai andar pelas bocas do mundo (neste caso, a Madeira). O nosso Tae-Hyung, publicou uma série de fotografias no seu Instagram e numa delas está a segurar uma garrafa de vinho portuguesa", pode ler-se numa publicação de uma página de fãs dos BTS.

Veja abaixo a publicação que V fez no Instagram e onde mostra a fotografia com o vinho português.

Sublinhe-se que o cantor sul-coreano, integrante da banda BTS, esteve recentemente em Nova Iorque para participar numa sessão fotográfica para a edição de outubro da Vogue da Coreia do Sul.

Os BTS, que recentemente ganharam o prémio MTV VMA para 'Grupo do Ano' pela quinta vez consecutiva, encontram-se, nesta altura, num hiato, enquanto os seus sete elementos prosseguem projetos pessoais.