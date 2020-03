Peter Andre gerou uma onda de revolta entre os seus fãs depois de alegadamente ter dado ordens para que nenhum fã lhe tocasse durante um evento de perguntas e respostas, a que deu o nome de 'An Evening with Peter Andre'.

A motivar o seu pedido estaria o medo que o cantor britânico sente de apanhar coronavírus.

Os fãs alegam que no local estava um aviso com as recomendações acima referidas. O que gerou enorme revolta nas redes sociais e entre os seus admiradores.

Perante a polémica, o artista veio a público garantir que não pediu que os avisos fossem afixados. Indignado com as acusações, Peter fez ainda questão de realçar que durante o evento abraçou todos os que se aproximaram dele.

