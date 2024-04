Cândido Costa vive uma fase muito feliz da sua carreira. O antigo jogador de futebol tem conquistado cada vez mais fãs com o seu lado cómico evidenciado todas as semanas no programa 'Taskmaster', da RTP1.

Fugindo ao seu habitual registo, esta quinta-feira, 11 de abril, Cândido fez uma romântica declaração à mulher, Cidália Oliveira.

"Quem merece uma capa é ela. Trabalha das 8 às 18. Cuida do menino, de mim e dela. Os tais perfeitos anónimos de valor incalculável. Meu pilar de vida", escreveu na publicação.

