Candice King, de 'The Vampire Diaries', foi mãe pela segunda vez, da pequena Josephine June, fruto do casamento com Joe King. A bebé nasceu no dia 1 de dezembro, como a mãe 'babada' revelou no Instagram, esta quinta-feira.

"Na semana passada, a nossa menina voou para o mundo e para os nossos corações. Amamos-te, Josephine June King", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia onde mostra a mão da bebé, destacando de seguida a data de nascimento da criança. "12/1/20".

Nas stories, partilhou ainda uma fotografia onde mostra a bebé deitada junto à árvore de Natal. Veja na galeria.

Por sua vez, Joe King partilhou também uma imagem da bebé na mesma rede social e escreveu: "Agora é um dos melhores anos da minha vida. Muito grato por dar as boas-vindas à nossa Josephine June King, nascida a 1 de dezembro de 2020. Também estou muito orgulhoso por ela ser parecida com a mãe, Candice King, que é uma deusa, mulher guerreira. Tenho a sorte de criar este amor perfeito contigo".

Recorde-se que o casal deu o nó em 2014 e recebeu a primeira filha em comum, Florence, dois depois. A menina tem neste momento quatro anos. Joe King é também pai de Ava e Elise, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Carlos Felipe e Sofia da Suécia anunciam que vão ser pais pela 3.ª vez