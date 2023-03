Uma data histórica para a família real britânica aproxima-se. Falamos da coroação de Carlos III, marcada para o dia 6 de maio na Abadia de Westminster.

A partir desse momento serão oficializadas mudanças e uma delas é referente a Camilla.

Conforme destaca a imprensa internacional, assim que for coroada com o marido, Camilla será conhecida como rainha e não como rainha consorte.

Ainda segundo o Daily Mail, o primeiro sinal de mudança foi notado quando Camilla lançou a 'Queen’s Reading Room', antes conhecido como o 'Duchess of Cornwall’s Reading Room'.

"Há uma perspetiva no palácio que [o título de] rainha consorte é pesado, e pode ser mais simples para Camilla ser conhecida apenas como rainha quando o momento certo chegar", disse uma fonte à publicação. "Sua majestade é a rainha, afinal de contas. O príncipe Filipe era príncipe consorte oficialmente, mas não era conhecido como príncipe consorte. A rainha, claro, continua a ser rainha consorte", completa.

Há, inclusive, alguns meios de comunicação que já 'largaram' o termo para se referir a Camilla, como foi o caso do The Times e do The Telegraph.

