A imprensa internacional continua a revelar detalhes sobre as cerimónias fúnebres do príncipe Filipe. Sabe-se agora que o caixão do marido da rainha Isabel II foi feito pela mesma empresa que construiu o caixão de Freddie Mercury.

O caixão onde foi sepultado o duque de Edimburgo, no último sábado, dia 17, foi forrado de chumbo e feito pela Henry Smith, uma das empresas mais conceituadas do género, que em 1991 também tratou do caixão do elemento dos Queen.

Brian Parson, historiador e especialista em funerais, deu ao jornal Mail on Sunday as melhores referências sobre a empresa: "Eles se especializaram em caixões sofisticados e eram conhecidos por serem os melhores, então não é surpresa que a realeza os tenha escolhido".

"O caixão terá levado semanas para ser feito", garante, explicando que este terá sido fabricado com carvalho inglês.

