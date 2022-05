Os atores e a produção da série ‘Chicago Fire’ lamentaram a morte da cadela dálmata que fazia parte da história.

O animal de estimação, evidencia a revista People, morreu inesperadamente no passado fim de semana, pouco antes da estreia da 10.ª e última temporada da série.

“De coração partido por saber que a minha companheira partiu”, disse um dos atores, Daniel Kyri, na sua conta de Instagram.

“Envio todo o meu amor à treinadora. Passei tempo com ela no set e fiz todas as coisas engraçadas, mas tu tomaste conta dela quando as câmaras estavam desligadas. Amo-te Tuesday”, completou.



© Instagram - Daniel Kyri

Recorde-se que foi na 7.ª temporada que Tuesday se tornou parte da história, depois de ter sido adotada pela personagem de Darren Ritter.

