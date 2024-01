Foi com 10 dias de atraso que Sofia Nicholson reagiu à aguardada estreia de 'Cacau', a nova novela da TVI que tem sido um verdadeiro sucesso.

A atriz, que na trama dá vida à personagem Filomena Coutinho, mãe da protagonista, partilhou nas redes sociais imagens da apresentação à imprensa e começou por explicar o motivo pelo qual o fez tão tardiamente.

"Sempre fui, sou e serei a ultima a chegar quando toca a redes sociais. Não faço selfies, esqueço-me de tirar fotografias e depois ando atrás da malta a pedir as dela para me esquecer logo a seguir de as publicar", fez notar, em primeiro lugar.

"Com 10 dias de atraso mas muita satisfação e orgulho é que relembro o dia do lançamento de Cacau, esta novela que nos coloca a todos sorrisos! Estamos tão empenhados há 6 meses para vos oferecer o melhor e o resultado tem sido tão bom, que mesmo atrasada, fica aqui a felicidade estampada nos rostos que consegui apanhar! Representam uma equipa inteira! Cacau está a bombar, é a novela mais vista e sempre a subir nas audiências! Estamos todos de parabéns", concluiu Sofia.