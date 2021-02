'Cabelo Pantene - O Sonho' está de regresso à TVI para apurar o cabelo "com mais personalidade" do país. Um comunicado enviado às redação revelou que a terceira edição vai para o ar em maio, com a produção da Endemol.

As inscrições ao concurso estão abertas desde hoje, 3 de fevereiro, e prolongam-se até dia 15 de março.

O vencedor vai receber o valor de 10 mil euros, "a oportunidade de pertencer ao universo TVI e a possibilidade de agenciamento pela Central Models".

Na edição anterior, recorde-se, foram Luís Borges e Ana Sofia Martins os anfitriões do formato e Bruna Guedelha a grande vencedora.

Leia Também: A caminho de emissão especial da TVI, Goucha antecipa críticas