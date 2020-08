Além de Fernando Daniel ter revelado que cantou para Cristiano Ronaldo na noite de sábado, o também artista C4 Pedro também fez parte deste momento especial.

"Ontem [dia 22 de agosto] foi um dia super especial. Vim até Lisboa, só fazer uma surpresa ao Cristiano Ronaldo. A Georgina Rodríguez e os seus amigos fizeram esta surpresa ao REI, que para a minha grande surpresa é grande fã das minhas músicas desde o meu grande clássico 'CASAMENTO'", começou por destacar o músico na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado de CR7.

"Fiquei super feliz ao vê-lo cantar comigo as minhas canções e maravilhado com a sua humildade. Cristiano Ronaldo, desejo-te todo sucesso do mundo e muita saúde também. Sou eternamente grato pelo momento. Poder trocar ideias e conversar contigo durante aquele tempo todo, inspirou-me e motivou-me bastante. Palavras têm força, e a prova disso é que o número 7 continua a trazer-me muita alegria", acrescentou de seguida.

Antes de terminar, o artista reforçou: "Simplesmente o melhor. Obrigado e até à próxima, meu amigo. O verdadeiro fã sempre serei eu".

