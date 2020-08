Recentemente, C4 Pedro viveu um dos momentos altos da sua carreira. O artista teve a oportunidade de dar um concerto privado para Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Em conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', este recordou o momento, dando alguns detalhes sobre o mesmo.

"Foi fantástico porque tive o privilegio de conhecer a pessoa. É simpático, extremamente humano e seguro de si mesmo", garantiu, mostrando uma enorme admiração pelo jogador.

"Passei mais tempo a conversar com eles do que a cantar, isso tornou a noite mais mágica. Saber que ele conhece as minhas músicas. Fui para uma outra dimensão. A ideia foi dela em contratar-me", acrescenta, revelando-se igualmente encantado com a espanhola.

Questionado se tinha havido algum pedido de casamento, C4 Pedro garantiu que não se deu conta de nada e que a haver deverá ter acontecido antes dele chegar...

