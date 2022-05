Busy Phillipps confirmou que o casamento com Marc Silverstein chegou ao fim após 14 anos de vida em comum.

A atriz, de 42 anos, afirmou no seu podcast, 'Busy Philipps Is Doing Her Bestque', que já está separada do agora ex-marido "há algum tempo".

"Os nossos filhos sabem, as nossas famílias sabem, os nossos amigos sabem", disse.

Busy Phillipps e Marc Silverstein decidiram em fevereiro de 2021 seguir caminhos separados, mas não encontraram na altura a melhor forma para tornar pública a notícia.

"A maneira mais segura que eu e o Marc encontrámos para garantir a privacidade dos nossos filhos, que tanto amamos, foi não tornar a notícia pública", explicou a atriz, garantindo que entre ambos permanece uma relação de amizade amor e respeito.

O ex-casal tem dois filhos em comum, Birdie, de 13 anos, e Cricket, de oito.

