As pedras com os nomes dos filhos dos concorrentes e o facto de outros participantes terem decidido destruir esta pequena homenagem continuam a dar muito que falar dentro do programa 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Depois de ter sido revelado durante a última gala que foram Bruno Savate e Pedro a retirar o nome da filha de Sofia Sousa do jardim, Bernardina fez questão de na cadeira quente avisar os colegas de que não irá admitir que ninguém retire as pedras com o nome dos seus filhos do jardim.

"Ninguém toca nas pedras com os nomes dos meus filhos", atirou a concorrente, sendo interrompida por Savate: "Ai não tocam? Ai não tocam? Ai não tocam?", repetia o concorrente em jeito de provocação.

Perante a indignação da concorrente, Savate resolveu continuar: "Oh voz, posso só ir lá fora tirar umas pedras?", disse, soltando gargalhadas.

Irritada com as constantes provocações, Bernardina reagiu. "Isto é de uma pessoa mal-educada".

Reveja abaixo o vídeo com o confronto entre os dois concorrentes:

Leia Também: Pedro e a relação fora do jogo com Pedro Soá: "Até me fez cair o cabelo"