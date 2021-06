Bruno Nogueira usou a sua conta de Instagram esta quinta-feira, dia 10 de junho, para refletir sobre o envelhecimento, sobretudo a forma como é vivido e encarado por personalidades no mundo das artes. Foi neste contexto que teceu rasgados elogios ao ator Ruy de Carvalho, de 94 anos.

"Envelhecer é duro. Seja a idade muita ou pouca. Causa amargos de boca, sede de tempos que já foram, fúrias de não sermos quem fomos. Há qualquer coisa que teima em apagar-se, e a vida não é meiga a marcar passo", começa por dizer.

"Ao ver uma entrevista feita pelo Manuel Luís Goucha ao Ruy de Carvalho, surge uma esperança imensa em ver o que o Ruy, com os seus 94 anos, fez com todas essas rasteiras que o tempo vai pregando: desdobrou-se em delicadeza e generosidade pelas gerações mais novas, em esperança no que está por vir para ele e sobretudo para os outros. Em espanto. E numa triste, porém lúcida, consciência de que os tempos mudaram, e talvez certas delicadezas se tenham perdido. Mas que tudo há de encontrar o seu devido lugar", nota, lamentando que nem todos sigam o exemplo do ator.

"Envelhecer bem é uma arte tão bonita como difícil. O Ruy, sem o saber, deu uma aula comovente sobre como o fazer. Especialmente nesta profissão, que envelhece corpo e ego. E é por isso que há pessoas, como o Ruy, que são mais novas que nós todos juntos. Porque com 94 anos, têm nele o espanto de todas as idades ao mesmo tempo. Agora", completa.

Leia Também: Rita Pereira 'derretida' com retrato de Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho