Bruno Nogueira e Salvador Martinha são grandes fãs de ténis e disso já todos sabemos. No entanto, já no próximo domingo, os conhecimentos de ambos em relação a esta modalidade serão testados na Sport TV para uma emissão muito especial deste canal.

Os humoristas foram convidados para serem os comentadores da Final do Torneio de Wimbledon, que irá acontecer no dia 16, a partir das 13h45.

Esta será, no entanto, uma transmissão alternativa deste evento desportivo, a decorrer em direto no canal Sport TV 6. No segundo canal do grupo, o espectador poderá assistir à transmissão normal.