Bruno Nogueira foi alvo de muitas críticas na Internet, nas últimas horas, por conta de uma piada que fez em 2011, no âmbito do programa 'Último a Sair'.

O formato da RTP procurava satirizar os reality shows, recriando situações típicas deste conceito com uma grande dose de humor, mas começaram a circular nas redes sociais algumas imagens do mesmo sem o devido contexto.

A página brasileira Direto do Miolo no X, antigo Twitter, publicou um excerto de uma intervenção de Bruno Nogueira no programa, na qual o humorista dizia que as crianças em África "têm moscas" para comer e que "podiam ir à Internet ver o que é um bife".

"Grave: Participante de reality português 'coringou' [exaltou-se] completamente ao tentar argumentar sobre crianças africanas que não sabem o que é um bife", escreveu a mesma página sobre o vídeo em causa, sem referir que a situação está inserida num programa humorístico.

A caixa de comentários da publicação foi rapidamente 'inundada' de portugueses que explicaram o contexto do vídeo, sublinhando que o programa não era um reality show mas sim uma sátira de um.

O X, entretanto, adicionou também uma nota explicativa. "Este vídeo é do programa de comédia português 'Último a Sair', de 2011, onde os atores participantes fingem estar num reality show e satirizam quem realmente o faz. Foi criado pelo protagonista deste vídeo, Bruno Nogueira e é, portanto, irónico e um exagero da realidade", pode ler-se.

Bruno Nogueira, entretanto, reagiu à polémica partilhando a mesma publicação na sua conta do X com a seguinte frase: "É melhor não explicar, não é?".

