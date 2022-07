O casamento entre Bruno Santos e Ruth Oliveira não podia estar a correr melhor. Os dois participantes da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista' escolheram ficar juntos após o programa da SIC ter terminado e a relação de ambos parece mais forte que nunca.

Nos últimos dias, Bruno e Ruth embarcaram na primeira viagem internacional em família desde o início do casamento.

O casal está em Marrocos, Saidia, com a filha do empresário, tal como revelam as mais recentes partilhas feitas por ambos na rede social Instagram.

Espreite a galeria para ver as melhores fotografias das férias em família de Bruno e Ruth.

Leia Também: "Não és preta". Rita Pereira reage ao ser acusada de apropriação cultural