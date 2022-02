Bruno de Carvalho continua ativo nas redes sociais. Apesar de parecer bastante mais calmo do que na noite em que abandonou o 'Big Brother Famosos', o antigo presidente do Sporting não esquece a rivalidade com Ana Garcia Martins.

Esta terça-feira, dia 15, o empresário partilhou na sua conta oficial de Twitter uma fotografia de Ana Garcia Martins ao lado do atual namorado, Diogo Orvalho, e na legenda declarou: "A piporca e o orvalho só devem ter tesão quando falam do Carvalho".

A digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foi desde o início uma das comentadoras que mais se insurgiu publicamente conta a postura alegadamente abusiva de Bruno de Carvalho na relação amorosa com Liliana Almeida.

