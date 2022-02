O 'Extra do Big Brother Famosos' revelou esta quinta-feira imagens polémicas sobre a relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Os vídeo em questão mostram um momento em que Liliana decide ir ao confessionário para desabafar e ao voltar é questionada por Bruno sobre o que esteve a fazer durante tanto tempo.

O antigo presidente do Sporting mostra-se incomodado com a demora da namorada e com o facto de esta ter preferido desabafar com o Big Brother.

"É comigo que tens de falar... É comigo", atira Bruno. "E eu não falei contigo? Não posso descarregar ali [no confessionário] que é um sítio onde me sinto bem?", questiona Liliana.

"Podes decidir o que tu quiseres, no tempo que tu quiseres, [mas] comigo", insiste o empresário. "Estás a deixar-me numa ansiedade do caraças", reage a cantora, que acaba a implorar para que Bruno a deixe pensar e descansar.

As imagens foram comentadas em direto pelo painel de comentadoras presentes em estúdio, Helena Isabel Patrício, Catarina Miranda e Zulmira Ferreira, sendo que foi unânime a opinião de que Bruno parece estar a ser "possessivo" na relação com Liliana.

Reveja aqui as polémicas imagens e aqui os comentários sobre as mesmas.

