Bruno de Carvalho teve esta quarta-feira um almoço muito especial. O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal reuniu as três filhas e desta forma conseguiu matar saudades de todas.

"Princesas On Tour", pode ler-se na legenda de uma imagem onde o papá babado mostra as suas meninas.

A fotografia em questão mostra ainda como estão crescidas a jovem Ana Catarina, fruto do casamento com a bielorussa Iryna Yankovich, Diana, da união com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, que resulta do casamento entretanto terminado com Joana de Ornelas.

