Bruno de Carvalho celebra esta terça-feira, dia 8 de fevereiro, 50 anos de vida. A data especial na vida do antigo presidente do Sporting Clube de Portugal será celebrada na casa do 'Big Brother Famosos'.

Ainda que longe da família e das três filhas, Catarina, Diana e Leonor, o empresário conseguiu encurtar as saudades recebendo um 'miminho especial'.

"As filhas, e restante família, enviaram-lhe um bolo muito especial", revela a produção do reality show ao mostrar o bolo em questão.

