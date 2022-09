Bruno de Carvalho será o grande protagonista de dois espetáculos organizados por Fernando Rocha. O 'Master Roast' consiste num elenco de várias pessoas que vão fazer piadas sobre o ex-presidente do Sporting, que já se pronunciou.

"Acabo de chegar e vejo isto! Está tudo louco? Vou ter de rebentar com sete de cada vez? Isso não vai ser terrorismo? Oh Fernando Rocha, tu não sabes onde te vais meter! Liliana Almeida protege-os! Venham todos! Vai ser um estouro daqueles", escreveu na legenda do cartaz do evento.

Importa sublinhar que os espetáculos foram autorizados por Bruno de Carvalho, que irá participar nos mesmos.

O 'Master Roast' acontece a 4 de outubro no Campo Pequeno e a 5 de outubro no Super Bock Arena.

