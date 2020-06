Atualmente a viver no Brasil, mas com os filhos em Itália, Bruno Cabrerizo regressou a Milão no dia 22 de maio, como revelou na altura no Instagram.

Por causa da pandemia da Covid-19, o ator teve de adotar outros cuidados e ficou estes dias em quarentena. No entanto, o fim do isolamento social acabou e o artista já pode voltar às ruas de Itália. Aliás, como mostrou aos fãs, aproveitou o momento para regressar ao ginásio.

"Todo suado, descabelado e com aquela cara de lua cheia de quem ainda está com alguns kg acima... mas o importante é que por aqui, seguimos devagarinho retomando a vida normal. 1.° dia de ginásio pós lockdown. Pensamento positivo", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou este domino, na rede social.

