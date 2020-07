Bruno Cabrerizo publicou recentemente uma fotografia, captada pela sua filha, onde surgia na praia a apanhar banhos de sol. Uma imagem comum, que acabou por 'apanhar' em segundo plano uma senhora que desfrutava do seu dia de praia e, sem autorização, apareceu nas redes sociais do ator.

Cabrerizo brincou com o facto de a senhora surgir atrás de si na legenda que usou quando publicou a imagem e referiu-se à mesma dizendo que esta parecia estar nua. O suficiente para ser chamado a atenção por uma amiga da senhora em questão.

"Há dias atrás postei esta mesma foto mas com um plano mais aberto. Fui chamado a atenção por uma amiga da 'dona do pé esquerdo' que aparece na foto, que com educação me pediu para que eu retirasse o post pois segundo a 'dona do pé esquerdo' (que casualmente apareceu no fundo da foto tirada pela minha filha), ela parecia estar nua. Eu, prontamente atendi ao pedido e apaguei o post, afinal olhando por outro prisma, ela tinha razão", conta o ator brasileiro, que decidiu aproveitar a situação para contar a sua versão da história e lançar uma pertinente discussão.

"O que a amiga da 'dona do pé esquerdo' não sabe, é que a 'dona do pé esquerdo' um dia antes de eu tirar esta foto com a mesma no fundo, tirou várias fotos minhas propositadamente e sem a minha permissão e mesmo notando tudo, fiquei quieto. Não sei onde foram parar essas imagens. Caso a 'dona do pé esquerdo' esteja lendo esse post, por favor cancele todas as fotos que a Sra tirou. Afinal, nessas mesmas fotos eu pareço barrigudo (apesar de não estar). A conclusão disso tudo é: Pimenta nos olhos dos outros, é refresco! Até que ponto a privacidade de uma pessoa desconhecida é mais importante do que a privacidade de uma pessoa pública e vice-versa? Não minha opinião ambas tem o mesmo peso", defende Cabrerizo.

Eis a publicação completa:

