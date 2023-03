Bruna Gomes recordou um período difícil que viveu em 2022 e que a levou a perder muito peso. A influencer digital brasileira conta mesmo que chegou a pesar apenas 42 quilos.

"Emagreceste quantos quilos o ano passado?", questionou um seguidor.

"No começo do passado acho que estava com 42 [quilos]. Foi um período difícil", confessou.

A perda de peso deveu-se às alterações emocionais pelas quais passou após o fim do namoro com o youtuber Filipe Neto, a entrada no 'Big Brother Famosos Portugal' e um problema de saúde que lhe causa oscilações de peso.

"Também tenho hipertiroidismo e tenho que cuidar sempre", revelou, por fim.

Atualmente, Bruna Gomes namora com o piloto português de ralis Bernardo Gomes. O casal conheceu-se durante a participação de ambos no 'BB'.



