Este domingo, dia 13 de agosto, celebrou-se o Dia do Pai no Brasil, uma data que a ex-concorrente do 'Big Brother' Bruna Gomes assinalou nas redes sociais com a partilha de uma fotografia da infância onde aparece deitada ao colo do pai, dedicando-lhe um texto carinhoso.

"Meu pai. Queria agradecer ao meu pai, que sempre com muito amor, me ensinou a ir atrás dos meus sonhos, a ser livre, ser forte. Acredito fielmente que minha paciência em explicar e escutar tenham vindo dele. Meu pai, ao invés de dar voz aos que falavam dele, respondia sempre focando no que acreditava. Meu pai me ensinou que a vida não é fácil, mas é sempre um lindo dia para sorrir para ela mais uma vez. Feliz dia, pai", escreveu a youtuber, na sua conta no Instagram.

De recordar que Bruna Gomes se encontra de férias com o namorado, o piloto Bernardo Sousa, na Madeira, pelo que não terá celebrado este dia com o pai.

Leia Também: Bruna Gomes celebra conquista: "Nada do que eu diga vai ser suficiente"