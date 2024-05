A emissão do 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 29 de maio, será dedicada ao casamento. Bruna Gomes, Idevor Mendonça e Mel Jordão vão estar no programa matutino da TVI para falarem sobre os seus enlaces e a informação deixou os espectadores entusiasmados.

Nas redes sociais, o canal explica que as três figuras públicas, que se casaram recentemente, vão tornar o dia "especial" e a caixa de comentários 'inundou-se' de mensagens como "imperdível", "não vou perder" e "boa notícia".

Vale recordar que Bruna Gomes casou-se com Bernardo Sousa no passado dia 26 de março. Idevor Mendonça, por outro lado, 'deu o nó' a 28 de maio. Por fim, Mel Jordão e Diogo Piçarra trocaram alianças a 3 de setembro do ano passado.

