Bruna Gomes foi hoje uma das convidadas de Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', na TVI. À conversa com a apresentadora, a influencer brasileira falou do seu relacionamento com Bernardo Sousa, que começou no 'Big Brother Famosos'.

"Estamos a viver passinho a passinho, porque começou num reality show, não é como um relacionamento normal que é uma construção, mas estamos a divertir-nos muito", assegurou, notando que a relação vai evoluindo aos poucos.

Bruna ainda falou da sua experiência ao assistir a uma corrida do namorado, no rally Lisboa, confessando que esta é uma realidade que a tem surpreendido.

Veja o momento.

Leia Também: Bruna Gomes ao lado de Bernardo Sousa no regresso aos ralis