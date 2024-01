Esta semana foi dada como certa por uma revista cor-de-rosa a primeira gravidez de Bruna Gomes. O tema foi comentado na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', sendo que, momentos antes, Cristina Ferreira quis esclarecer o fundamento destas informações.

Nesse sentido, a apresentadora enviou uma mensagem a Bernardo, de quem é amiga, dizendo: "Olha lá, isto é para desmentir ou é para estarmos calados, porque podia ser verdade e não era para dizermos nada ainda".

Bernardo Sousa respondeu então: "À espera de bebé? Essa é nova para mim. Eles fazem tudo para ganharem mais uns trocos".

Assim sendo, o piloto desmentiu a gravidez da companheira, numa altura em que está focado nos ensaios do 'Dança com as Estrelas'.

