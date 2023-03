Bruna Gomes partilhou nas últimas horas alguns desabafos através dos quais dá a entender que poderá estar à beira do limite devido à pressão que alguns fãs continuam a fazer a respeito da sua vida pessoal.

"Sabem, até entendo as pessoas que criam teorias pela vida do outro já que de nada existe na delas. Agora o que não entendo são as pessoas que dão voz a isso, que criam caos, que se desesperam com coisas que absolutamente não existem", atirou na rede social Twitter, referindo-se ao que tudo indica a novos rumores sobre o namoro com o piloto português. Bernardo Sousa.

Numa outra partilha, a antiga participante do 'Big Brother Famosos' disse ainda: "Me sinto extremamente cansada. Imagina ter que justificar o que não existe".

