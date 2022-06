Bruce Willis, de 67 anos, foi visto com a mulher, Emma Heming Willis, em Los Angeles, esta sexta-feira.

O ator e a companheira, de 44 anos, estavam com looks casuais e não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi.

As imagens chegam cerca de três meses depois de a família ter revelado, em março, que o ator foi diagnosticado com afasia e, por isso, colocou um ponto final na carreira.

De recordar que o casal tem duas filhas em comum, as pequenas Mabel, de dez anos, e Evelyn, de oito. Bruce Willis é ainda pai de Rumer, de 33 anos, de Scout, de 30, e de Tallulah, de 28, fruto do casamento anterior com Demi Moore.

