Brooklyn Bekcham encontra-se nas 'bocas do mundo', mas não pelos melhores motivos. O jovem gerou controvérsia com um vídeo de culinária que gravou para publicar no seu canal de YouTube, no qual gastou 100 mil dólares, contratando uma equipa de 62 pessoas.

Até aqui tudo bem, não fosse o facto de que a receita que o filho de David e Victoria Beckham ensina a fazer tenha sido uma... sandes.

No episódio de 'Cookin' With Brooklyn' o jovem de 22 anos mostra como fazer um sandes de bagel com uma salada de repolho.

Uma fonte revelou ao Daily Mail que a estrutura disponibilizada para a gravação do momento é digna de um programa de televisão e inédita no mundo virtual.

Note-se que Brooklyn não tem tido sorte nos momentos em que mostra os seus dotes culinários, pelo contrário. As suas receitas demasiado simples e a falta de à vontade à frente de um fogão são os aspetos mais criticados.

