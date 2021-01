Nicola Peltz elogiou o noivo, Brooklyn Beckham, no Instagram, esta terça-feira, depois de descobrir que o jovem tatuou o nome da sua falecida avó, Gina, no braço.

Ao partilhar uma fotografia onde mostrava a tatuagem, Nicola, de 26 anos, escreveu: "O melhor presente de aniversário".

De acordo com o Daily Mail, Nicola ficou de rastos com a morte da avó, no ano passado, no dia do aniversário da jovem, a 9 de janeiro.

Nas redes sociais, a noiva de Brooklyn assinalou um ano da morte da avó com uma emotiva homenagem.

"Não acredito que já se passou um ano desde que deixaste a terra. Vou sentir sempre a tua falta", começou por escrever no passado sábado, na legenda de algumas imagens da avó.

"Ainda não percebo porque partiste no meu aniversário, e espero poder entender um dia", acrescentou. Veja a abaixo a publicação completa:

Veja na galeria o resultado final da tatuagem que Brooklyn Beckham fez.

