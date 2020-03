Brooklyn Beckham e a namorada, Nicola Peltz, decidiram 'fugir' do caos e refugiaram-se no paraíso. Sem revelar o destino em que se encontram, o primogénito do casal Beckham partilhou imagens das paisagens de sonho (que pode ver na galeria).

Águas cristalinas e palmeiras, é este o pano de fundo dos dias românticos que se seguem às celebrações do 21.º aniversário de Brooklyn e coincidem com a fase alarmante que a Europa vive devido ao coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou esta sexta-feira, dia 13, que a Europa é o novo epicentro da pandemia.

Leia Também: Brooklyn Beckham e a namorada passeiam com roupas a combinar