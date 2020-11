Britney Spears diz que tem “medo” do pai, Jamie, e recusa-se a aturar enquanto o progenitor continuar a ter o controlo da sua carreira.

"A minha cliente informou-me que tem medo do pai", disse o advogado de Britney, Samuel D. Ingham III, esta terça-feira, numa audiência no tribunal de Los Angeles relacionada com o caso da tutela de Spears, de acordo com a Associated Press. “Ela não irá atuar de novo se o pai estiver à frente da sua carreira", acrescentou.

Apesar das declarações, a juíza, Brenda Penny, não tomou nenhuma decisão para tirar a tutela ao pai da cantora, mas prometeu ouvir os novos argumentos apresentados nesse sentido.

Por sua vez, a advogada de Jamie, Vivian Lee Thoreen, descreve as declarações de Ingham sobre o relacionamento de Britney e Jamie como um boato inadmissível. Além disso, culpou o advogado da cantora pelo afastamento da artista e do progenitor.

Quem também está a apoiar Britney e contra James é a mãe da cantora, a ex-mulher de James, Lynne, que fez uma declaração onde descreve a relação entre a filha e o pai como tóxica. “A Lynne está com o coração partido pelo facto de as coisas terem chegado a este ponto”, disse ainda em comunicado através do advogado, Gladstone N. Jones.

