Britney Spears está pronta para trocar as alianças com Sam Asghari, com quem namora desde 2016.

Este domingo, 12 de setembro, revelou que está noiva e agora uma fonte diz que a artista "quer casar-se o mais rápido possível".

"Ela gostava de ter uma cerimónia na praia num local tropical", acrescentou a fonte em conversa com a People. "Será um casamento pequeno", afirmou de seguida.

Recorde-se que este será o terceiro casamento de Britney, depois de ter dado o nó com Jason Alexander em 2004, tendo se separado cerca de dois dias depois, e com Kevin Federline (pai dos dois filhos, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15), de quem se divorciou em 2006.

